Gradisca d'Isonzo, migranti in rivolta lanciano lastre di plexiglass contro la Polizia, ferito un agente di Padova

GRADISCA D'ISONZO - Ancora scontri nel Centro per il Rimpatrio di Gradisca d'Isonzo.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 aprile, un gruppo di extracomunitari ha dato in escandescenze distruggendo parte della struttura. I violenti avrebbero infatti rotto alcune lastre in plexiglass, utilizzate per dividere i settori, scagliandole contro alcuni agenti del II Reparto Mobile di Padova, chiamato a supporto. Nell'aggressione è rimasto ferito un agente, colpito alla coscia ha riportato un taglio profondo.

La denuncia

A dare notizia di quanto accaduto è il sindacato di Polizia, che ancora una volta denuncia un episodio che vede protagonisti alcuni agenti. Da qui anche la richiesta di chiarimento da parte delle istituzioni sull’idoneità e il livello di sicurezza del sito di Gradisca. Secondo lo stesso sindacato, sul Centro di Gorizia «occorre quanto prima effettuare una forte bonifica per mettere in sicurezza gli ambienti affinché quanto successo oggi non ricapiti, e nel contempo chiediamo un’ispezione Ministeriale che certifichi quanto abbiamo detto. Lo abbiamo già detto, siamo stanchi di scrivere di colleghi feriti, anche oggi che è la nostra festa e loro erano li a garantire la sicurezza l’ordine pubblico».