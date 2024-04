Seguita e molestata da un uomo che l'ha vista allo sportello del lavoro: divieto di avvicinamento per un 58enne

TRIESTE - Era stata presa di mira da un uomo che l'aveva vista allo sportello dove lavorava e che per mesi l'ha costretta a subire una serie di comportamenti molesti e persecutori tali da suscitare un permanente stato d'ansia e paura per la propria incolumità. Perciò la donna ha sporto denuncia alla Polizia locale che ha potuto dare corso alle indagini. L'uomo, un 58enne straniero comunitario, aveva individuato le diverse sedi di lavoro della vittima e sistematicamente si faceva trovare lì proprio durante i suoi turni, fermandosi a fissarla, consegnandole bigliettini con frasi moleste e invasive e seguendola in uscita dal lavoro.

La donna aveva perciò cambiato abitudini e si faceva accompagnare a casa da colleghi o conoscenti nel timore che potesse scoprire dove abitava. Un vero incubo.

La denuncia è stata subito presa in carico e le indagini hanno permesso di raccogliere elementi probatori sufficienti perché l'Autorità Giudiziaria emettesse nei confronti dell'uomo il divieto di avvicinamento alla vittima. La misura cautelare ha incluso anche il divieto di frequentare i luoghi abituali della donna, comprese le sedi lavorative, e l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, introdotto recentemente proprio a tutela delle vittime. Non appena l'uomo è ricomparso nell'ufficio dove si trovava la donna – qualche giorno fa - gli agenti hanno potuto notificargli la misura del divieto di avvicinamento che è diventata così esecutiva. Nel caso dovesse violarla, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.