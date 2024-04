Mezzanotte "a tutto volume" a Venezia, festa in canale con balli, barchini e musica altissima

Festa in canale con musica a tutta volume a Venezia nella serata di venerdì 19 aprile 2024. Il fracasso, con i residenti sconvolti, si è scatenato a Fondamenta Diedo, nel sestiere di Cannaregio, con centinaia di persone che ballavano sotto i portici e decine in attesa di entrare alla festa organizzata nell’edificio per l’inaugurazione dell’esposizione Janus, organizzata dalla fondazione Berggruen Arts & Culture, che dal 20 aprile ospiterà 11 installazioni. I residenti non hanno apprezzato la manifestazione di mondanità e hanno fatto intervenire polizia locale e carabinieri, che hanno sospeso l’evento e fermato la musica a mezzanotte.