TRIESTE - Cinque persone sono state denunciate dalla Polizia locale per occupazione abusiva di alloggi e uso illecito di energia elettrica nei rioni di San Giovanni e Valmaura. Gli agenti avevano accertato, insieme ai tecnici di Acegas-Aps-Amga, la presenza abusiva di più persone in uno stabile comunale di via dei Cunicoli: l'intervento era partito da alcune segnalazioni inviate all'Ufficio immobiliare del Comune che si era quindi rivolto alla Polizia locale. Gli operatori hanno accertato che, per accedere ai locali, la serratura d'ingresso era stata dapprima manomessa e poi sostituita con una di proprietà dei 3 occupanti illegittimi. Tutti sono stati denunciati per concorso in occupazione abusiva e danneggiamento aggravato di bene pubblico. Qualche giorno dopo, analoga operazione a Valmaura in uno stabile di Strada Vecchia dell'Istria, presenti questa volta anche tecnici dell'Ater: qui alcuni residenti avevano segnalato allacci abusivi alla rete di energia elettrica e in effetti, al piano cantine, due dei contatori erano stati pericolosamente modificati per il rifornimento illegale di energia elettrica di due appartamenti dello stesso condominio, abitati regolarmente da due persone che dovranno rispondere di furto e danneggiamento aggravati.

I tecnici Acegas-Aps-Amga hanno immediatamente ripristinato le condizioni di sicurezza dell'impianto, interrompendo l'approvvigionamento abusivo. Infine, risale al 23 aprile, l'ultimo sgombero in due appartamenti Ater di via Orlandini e via D'Isella: anche qui alcuni residenti avevano allertato la Polizia locale circa la sospetta occupazione degli immobili e di possibili traffici illeciti. Al momento dell'intervento i locali erano disabitati ma con evidenti tracce di occupazione, a partire dalla serratura d'ingresso sostituita. Al termine dell'operazione gli appartamenti sono stati restituiti all'Ater.