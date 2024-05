Trieste. Doppia aggressione: rissa con quindici ragazzi: 17enne accoltellato. E un 29enne pestato da una dozzina di persone

TRIESTE - Un ragazzo di 17 anni, cittadino pachistano, ospite di una comunità di accoglienza del goriziano, è rimasto ferito con un'arma da taglio nel corso di una rissa avvenuta ieri pomeriggio in via Geppa, nel centro di Trieste. Secondo una ricostruzione, il minorenne sarebbe stato aggredito da una quindicina di ragazzi, probabilmente connazionali, all'uscita di un locale. Ne è seguita una rissa in strada, durante la quale il 17enne avrebbe riportato una ferita da arma da taglio sulla parte alta del corpo, vicino alla spalla.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura e i soccorsi sanitari.

In serata gli agenti della Questura sono intervenuti anche a seguito di un'altra segnalazione di aggressione che sarebbe avvenuta in via della Raffineria. Un cittadino cubano di 29 anni ha riferito alle forze dell'ordine di essere stato aggredito e picchiato con calci e pugni da una dozzina di persone, poi fuggite. Il 29enne, che ha riportato traumi al volto, sarebbe inoltre stato rapinato. La polizia sta ora procedendo con accertamenti e verifiche, anche tramite l'ausilio delle immagini della videosorveglianza.