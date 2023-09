Piantagione di marijuana tra i campi di mais, estirpate quasi 2000 piante. Caccia ai responsabili

MOIMACCO - Millesettecento piante di cannabis indiana nascoste tra la vegetazione selvaggia dei campi di Bottenicco, frazione di Moimacco. Una vera e propria piantagione di marijuana rinvenuta ieri, venerdì 8 settembre, dai carabinieri di Cividale del Friuli.

Scatta la ricerca dei responsabili

Tutto è partito da una segnalazione ricevuta dalla stazione di Torreano. Effettuate le opportune verifiche, sono state estirpate ben 1774 piante di marijuana e così bonificato il terreno da quello stupefacente. Più di mille piante che crescevano indisturbate tra le coltivazioni di mais e per restare lontane da occhi indiscreti erano state addirittura suddivise in otto distinte aree.

Le indagini immediatamente intraprese, anche con appostamenti tra la vegetazione, sono tuttora in corso per l’esatta individuazione delle persone responsabili del reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, per le quali i Carabinieri hanno riferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che le coordina. Le piante sequestrate saranno analizzate anche per stabilire, in base alla quantità di principio attivo, quante dosi di droga avrebbero potuto essere immesse nel mercato illecito degli stupefacenti.