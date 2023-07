Famiglia dello spaccio a Borgo Valbelluna: in casa hashish, marijuana e 7mila euro in contanti

VALBELLUNA (BELLUNO) - Denunciata un’intera famiglia di Borgo Valbelluna per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Belluno e della Stazione Carabinieri di Mel, su delega dell’Autorità Giudiziaria locale, hanno perquisito l'abitazione dove vive un nucleo famigliare di tre persone e hanno sequestrato quattro kg di marijuana essiccata divisa in diversi vasi, 65 grammi di hashish, 21 piantine di marijuana e 7mila euro in contanti.

Tutti i componenti della famiglia sono stati denunciati in concorso per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.