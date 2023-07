Concerto dei Rammstein a Padova, nasconde la marijuana nel panino al salame. In 4 in ospedale per abuso di alcol

PADOVA - Unica data italiana, unico lo spettacolo. Il concerto di ieri sera, 1 luglio, dei Rammstein allo stadio Euganeo di Padova sarà uno di quelli da ricordare.

E lo ricorderanno anche coloro che sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine.

I controlli

Non si sono verificati particolari problemi se non qualche disagio alla viabilità, come era prevedibile. Questo non vuole dire che siano mancati gli interventi della polizia. Tre giovani sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e allontanati dallo stadio: avevano bevuto un po' troppo e stavano diventando molesti. Altre quattro persone sono state portate in ospedale per aver ecceduto con l'alcol mentre i cani antidroga sono riusciti a fiutare la droga negli zainetti di 13 fan della band tedesca. In particolare uno spettatore aveva nascosto una bustina di marijuana all'interno di un panino al salame.