PADOVA - Si avvia verso il tutto esaurito il concerto dei Rammstein sabato alle 21 allo Stadio Euganeo. L'unica data italiana del nuovo tour europeo della celebre industrial metal band tedesca sarà uno show monumentale, fatto di fuoco, esplosioni e potenza. Il gruppo formatosi a Berlino nel 1993 vanta oltre 20 milioni di dischi venduti e molte canzoni di successo in lingua germanica. Il loro primo album "Herzeleid" del 1995 presentava una commistione di generi e influenze elettroniche modulati dall'esperienza di Kraftwerk, Depeche Mode e Nine Inch Nails, che ha permesso al sestetto di posizionarsi nell'underground. Con il successivo lavoro "Sehnsucht", che conteneva il famoso singolo "Du Hast", i Rammstein hanno sfondato anche negli Stati Uniti supportando i Kiss nella tournée del 1999. Con "Mutter" nel 2001 la formazione si è consacrata nel firmamento delle superstar della musica pesante, riuscendo anche a partecipare a diverse colonne sonore di film di successo come "Matrix", "Resident Evil" e "xXx".

Esibizioni dal vivo

Le loro esibizioni dal vivo offrono un muro di suono imponente accompagnato da un contorno di esplosioni e fiammate, spesso emesse dagli stessi musicisti attraverso lanciafiamme e trovate sceniche di varia natura che rendono lo show tra i più spettacolari e affascinanti mai visti su un palco. Come per l'esibizione di Mengoni il grande evento da 40.000 presenze richiamerà una grossa affluenza di pubblico anche da fuori città. L'amministrazione comunale ha già predisposto una serie di provvedimenti per consentire al pubblico di raggiungere lo stadio con largo anticipo e insieme all'organizzazione padovana Zed consiglia di raggiungere con largo anticipo le aree di sosta predisposte a seconda che si giunga da una parte o l'altra dell'autostrada.

Le aree di sosta

Tutti i parcheggi saranno aperti dalle 8 di mattina: adiacenti all'impianto sportivo saranno in funzione il park sud in viale Nereo Rocco con accesso consentito da corso Australia dove si potranno lasciare anche moto e bici, il park nord in via Due Palazzi, il park Gran Teatro Geox all'ex Foro Boario in via Tassinari dove dovranno fermarsi bus e pullman da cui parte un percorso pedonale protetto per raggiungere lo stadio. Più distanti, ma serviti dalle navette 1 e 2 con corse continue dalle 17 alle 21 e dalle 23.30 alle 2, saranno i parcheggi di Limena in via Battisti e Hotel Crowne Plaza, il parcheggio ex Canova di via Sarpi e il parcheggio in zona Fiera e Tribunale di via Tommaseo. Per evitare di rimanere intrappolati nel traffico del dopo concerto si può anche optare per una passeggiata dal centro di Padova: in 20 minuti a piedi si può percorrere via Dante e svoltando in via Beato Pellegrino si attraversa il nuovo sottopasso di via Montà e da qui su marciapiedi e pista ciclabile si approda allo stadio; chi sceglie il treno dalla stazione ferroviaria può dirigersi in viale Codalunga, girando poi a destra in via Beato Pellegrino e proseguendo come sopra. A tutti gli ingressi come sempre in questo tipo di manifestazioni il servizio d'ordine effettuerà accurati controlli: non sarà consentito introdurre valigie, trolley, zaini e borse di dimensioni superiori a 29,7 per 21 cm, bottiglie, lattine, borracce di metallo ed oggetti contundenti; le bevande saranno servite in bicchieri di materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo. Vietati anche ombrelli, attrezzature fotografiche di grandi dimensioni, aste per selfie e mazze, droni, trombette da stadio, bombolette spray, strumenti musicali, caschi. Saranno impegnati 250 addetti alla sicurezza e 80 maschere; presenti come sempre nei grandi eventi numerose ambulanze e le forze dell'ordine che controlleranno soprattutto l'area attorno allo stadio. Ad aumentare le misure di sicurezza all'interno ed all'esterno della struttura sarà attivo un sistema di videosorveglianza. Prima e dopo lo show nelle zone più prossime all'Euganeo saranno attivi vari punti di accoglienza, ristoro, merchandising ufficiale e animazione; infine lo Sherwood Festival nella zona del parcheggio nord sarà chiuso oggi come pure il 14 luglio per il terzo atteso appuntamento live allo stadio con Tiziano Ferro.