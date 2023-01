PADOVA - L'edizione di Sherwood Festival in programma questa estate al Park Nord dello Stadio Euganeo partirà dai Baustelle, che saranno a Padova il 4 luglio per la prima tappa del loro Elvis Tour che prende il nome dal nono album, registrato in studio a 5 anni da L'amore e la violenza, vol.2. Oltre alle nuove canzoni come Contro il Mondo la band indie-rock composta dal frontman Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini riproporrà i grandi successi come l'iconica Charlie fa surf, Un romantico a Milano, Amanda Lear, e molti altri.

La formazione toscana, che vanta una carriera ultraventennale, è molto apprezzata dal pubblico padovano e anche in questo lavoro da prova della sua capacità di essere accattivante, provocatoria e all'avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda. Fra i riconoscimenti ricevuti ci sono una Targa Tenco e un disco di platino per l'album Amen, diversi dischi d'oro, il Nastro d'argento alla migliore canzone originale per Piangi Roma dalla colonna sonora del film Giulia non esce la sera (per cui ottenne anche 2 nomination al David di Donatello) e il Premio Lunezia per il valore musical letterario dell'album Fantasma. Da oggi alle 14 saranno aperte le prevendite per il concerto su Ticketone. Allo Sherwood ci saranno anche iniziative di natura sociale e culturale quali Sherwood Changes For Climate Justice, campagna che si pone come obiettivo la riduzione dell'impatto ambientale della kermesse.