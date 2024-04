Omicidio a Villafranca Padovana. Trentaduenne ucciso con una coltellata al fianco, il killer cerca di fuggire attraverso i giardini delle case

VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - Omicidio nella mattina di sabato 27 aprile a Villafranca, in provincia di Padova. Michael Boschetto, un uomo di 32 anni, italiano, residente a Villafranca, è stato ammazzato con una coltellata da un trentenne, anch'egli italiano, inseguito e fermato. La vittima è stata trovata stamani Villafranca Padovana intorno alle 6.30, con una profonda ferita ad un fianco.

L'omicidio dopo una vita di liti e rancori

Vittima e assassino sono due vicini di casa, dirimpettai, da sempre al centro di litri, scontri e anche zuffe. Fue trentenni che, per motivi ancora non chiari, non si sono mai sopportati. E nella notte di sabato quell'odio è sfociato in un delitto.

Tragedia sotto gli occhi della fidanzata

La zuffa notturna, conclusasi con la coltellata, e il delitto sono avvenuti sotto gli occhi della fidanzata della vittima. Ed è stata proprio lei a dare l'allarme e chiamare i soccorsi.

L'ispettore di polizia riconosce e insegue il killer

Intanto il killer si è dato alla fuga, mentre i Carabinieri giungevano sul posto. Ma i rumori hanno svegliato i cani delle case vicine. Un ispettore di polizia, che abita nello stesso quartiere, si è quindi affacciato per capire cosa stesse avvenendo e ha notato il trentaduenne tentare di scavalcare una recinzione. Avendolo riconosciuto, si è messo sulle sue tracce, coordinandosi con l'equipaggio del 112. Poco dopo ha scorto l'omicida seminascosto in una siepe, l'ha inseguito e raggiunto.

