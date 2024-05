PADOVA - Quest'anno la Campionaria della città del Santo spegne 103 candeline ed è la fiera più antica d'Italia. Era il 1919, pochi mesi dopo la fine della Grande guerra, quando si svolse la prima edizione della fiera "dell'eccellenze": da allora (fatta eccezione per la guerra e il Covid) prosegue puntualmente e quest'anno si terrà dall'11 al 19 maggio con 300 espositori nazionali e internazionali attivi in molti settori. L'entrata sarà gratuita per tutti e senza richiesta di registrazione, in orario continuato dalle 16 alle 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 nei due weekend. Idee da abitare, Shopping, Auto, Food, Attività ludiche, sportive ed eventi sono i macro settori a cui quattro padiglioni danno risposta con idee per la casa, articoli per la persona e per la famiglia, automobili, enogastronomia, artigianato dal mondo, animali da compagnia, tempo libero, spettacoli, cultura, forze armate, turismo e altro ancora.

Fiera Campionaria, la più antica d'Italia

«Questa è una fiera che ha dato tantissimo alla città di Padova in termini di nascita di imprese e occupazione. Ringrazio chi sta collaborando alla riuscita dell'evento - ha dichiarato ieri il presidente di PadovaHall, Nicola Rossi - e cioè Camera di commercio, Padova Looking ahead & beyond, Venicepromex, Radio Company oltre alla Provincia e al Comune che patrocinano. Invito tutti a venire in Fiera per scoprire le innovazioni presentate che tengono vivo lo spirito imprenditoriale e di promozione che dura da oltre un secolo e che lo scorso anno in nove giorni ha riunito qui 150mila persone. L'importante è ritrovarsi insieme, superare il mondo virtuale per ritrovarsi nel mondo fisico».

«Dall'11 al 19 maggio la Fiera si trasformerà in un grande punto di incontro. Il tutto gratuitamente, proprio come se la Fiera spalancasse le proprie porte con un'ottica di integrazione sempre maggiore tra il quartiere fieristico e la città - ha sottolineato l'assessore Antonio Bressa -. La Fiera di Padova ha la caratteristica di essere una fiera cittadina e la manifestazione che ricalca maggiormente questo requisito è proprio la Campionaria perché attira la curiosità di moltissime persone».

Il programma degli eventi

Al padiglione 8, in particolare, si troveranno due "cuori pulsanti" della Campionaria: la Regione Puglia con un'iniziativa di cicloturismo e Venicepromex. Quest'ultima è un'agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto che ha voluto raccogliere in uno spazio comune enti, istituzioni e associazioni di categoria del territorio patavino oltre che associazioni di volontariato e di promozione sociale. Lo stand condiviso fungerà da collettore per i protagonisti del "Sistema Padova" che potranno promuovere le proprie attività e iniziative. Saranno inoltre organizzati oltre 20 talk per valorizzare le eccellenze e unicità del territorio, con particolare attenzione ai temi sociali, della sostenibilità, dell'intelligenza artificiale e dell'innovazione. La volontà è quella di creare un luogo di unitarietà. La tradizionale presenza pugliese in Campionaria si incentrerà invece quest'anno sul cicloturismo con l'iniziativa "Puglia in bici". Nell'area espositiva di piazza Apulia, dove ci saranno anche biciclette da cicloturismo e attrezzature, sarà distribuita gratuitamente la guida turistica che suggerisce 56 itinerari promossi dall'evento "Puglia Bike Destination". Madrina, presente all'inaugurazione, sarà Ludovica Casellati, direttrice di "Viagginbici" e fondatrice di Luxury bike hotels. Tra gli ospiti ci sarà anche Maurizio Trabuio, il ciclo-pellegrino padovano direttore della fondazione onlus "La Casa", che domenica 19 maggio alle 11 anticiperà il suo prossimo viaggio lungo la via Francigena alla scoperta della spada di San Michele. Il 18 maggio alle 18 l'Associazione Pugliesi Padova promuoverà un incontro sulla violenza sulle donne con Vincenzo Agosto, regista del cortometraggio "Una al giorno". Dopo la proiezione, saranno letti dei brani tratti dal libro "Non sono poesie ma solo parole" di Eleonora Caramanna: il ricavato del libro sosterrà progetti di beneficenza del comitato Mani unite per Padova.