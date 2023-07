PADOVA - Mancano poche ore al megaconcerto - blindato dalle forze dell'ordine - che incendierà nel vero senso della parola l'estate padovana: i tedeschi Rammstein, punto di riferimento della musica industrial metal, sono pronti ad esibirsi stasera alle 21 da un gigantesco palco allo Stadio Euganeo con uno show pirotecnico e fiammate verso il cielo che si annuncia già memorabile.

Per l'unica data italiana tutta esaurita del sestetto della celebre hit "Du hast" guidato dall'inconfondibile voce di Till Lindemann, saranno presenti ben 44.000 spettatori provenienti da tutta Italia e 84 diverse nazioni del mondo: i biglietti venduti all'estero sono oltre 11.000, nello specifico 5.034 in Germania, 1.274 in Austria, 1.072 in Svizzera, 452 in Francia, 332 nel Regno Unito, 330 in Slovenia, 291 in Croazia, 216 in Romania, 152 in Spagna, 137 in Bulgaria, 120 in USA, 104 in Polonia e sotto le 100 unità in altri 72 Paesi di tutti i continenti.

LA SICUREZZA

La Questura di Padova ha predisposto imponenti servizi di ordine e sicurezza pubblica, in seguito alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, che vedranno l'impiego di personale della polizia di Stato dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria e del corpo di polizia locale di Padova. Il questore Antonio Sbordone ha affidato la direzione dei servizi ad un dirigente della poliziache potrà contare anche sulle Squadre di rinforzo del secondo reparto mobile e del quarto battaglione mobile dei carabinieri di Mestre. Saranno impiegate le unità specializzate, cinofile antidroga ed agenti in borghese per la vigilanza interna ed esterna all'impianto.

I controlli della polizia ai varchi di accesso si sovrapporranno a quelli del personale di security predisposto dall'organizzatore dell'evento.

All'interno dello stadio sarà realizzato un posto di comando avanzato dove opereranno rappresentanti di tutte le componenti coinvolte nella gestione dell'evento.

VIABILITÀ

Il piano di viabilità, elaborato dal comando della polizia locale di Padova vedrà al lavoro fin dal primo pomeriggio decine di agenti impegnati a governare gli imponenti flussi di traffico attesi sulla viabilità cittadina. La polizia stradale gestirà i flussi in prossimità dei caselli autostradali mentre un elicottero del X reparto volo della polizia di Stato di Venezia, dotato di apparecchiature di ripresa all'avanguardia, fornirà dall'alto notizie ed immagini in tempo reale sui flussi di pubblico e veicoli, fino a concerto iniziato.

«Si tratta del più importante evento di intrattenimento dell'estate per Padova ed uno dei più importanti a livello nazionale ha dichiarato il Questore - sono certo che le forze di polizia nazionali, la polizia locale, il servizio sanitario della Croce Verde coordinata dal Suem 118 ed i vigili del fuoco, daranno il meglio per la perfetta riuscita».

I CONSIGLI

La raccomandazione anche della padovana ZedLive, come sempre, è quella di avvalersi dei parcheggi satellite, arrivare con largo anticipo allo stadio per le accurate procedure di controllo agli accessi e rispettare le indicazioni degli addetti alla sicurezza. I parcheggi intorno all'impianto sportivo e quelli a Limena e in zona Fiera collegati dalle navette saranno in funzione già dalle 8 di stamattina mentre i cancelli saranno aperti dalle 15. Verrà chiusa l'uscita della tangenziale di Montà per permettere a chi parcheggia al Gran Teatro Geox di giungere a piedi fino allo stadio in un percorso protetto. La manifestazione creerà inevitabilmente anche un bell'indotto per la città: «Tutti gli alberghi di Padova sono pieni, forse c'è ancora posto in provincia e alle terme ha commentato Monica Soranzo, presidente di Padova Hotels Federalberghi Ascom Confcommercio abbiamo ricevuto le prime prenotazioni un anno fa, non solo per la notte del concerto, ma anche per quella antecedente».