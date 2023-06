Piantagione di marijuana in una casa a Vittorio Veneto, con tanto di allaccio abusivo per alimentare le lampade

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Residente sempre alterato, in casa aveva una piantagione di marijuana. I Carabinieri sono intervenuti in un'abitazione a Vittorio Veneto dopo una segnalazione arrivata dal 118 sullo stato del 55enne che viveva lì insieme alla propria convivente. I militari arrivati sul posto hanno subito individuato una mini serra con sei piantine di marijuana con lampada a luce artificiale e un ventilatore allacciati alla corrente con un allaccio abusivo. E' stato così fatto intervenire personale della società distributrice di energia per ispezionare l'impianto, che constatava come i collegamenti elettrici si indirizzassero verso i piani alti dell'abitazione. E salendo le scale, attraverso una botola nella soffitta di casa, i Carabinieri hanno scovato un vivaio con 75 piantine di marijuana immerse in acqua, ventilatori, pareti isolate e lampade da 600 watt.

Tutta l'attrezzatura era collegata abusivamente ad un contatore. Le condotte dei due indagati sono state poste al necessario vaglio dell'Autorità Giudiziaria, per l'ipotesi di reato, in concorso, di furto aggravato di energia elettrica e la violazione dell'art. 73 del DPR 309/90 in materia di stupefacenti.