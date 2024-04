Ville e palazzi, il Friuli apre i suoi tesori al pubblico

È iniziata ieri e proseguirà fino a domenica la seconda edizione del Festival delle Dimore Storiche organizzato da Adsi Fvg (Associazione delle dimore storiche) in tutta la regione. Quattro giorni per conoscere la storia del Friuli Venezia Giulia visitando e vivendo il ricco patrimonio artistico e architettonico della regione, grazie all'apertura straordinaria di dimore e parchi e a un ricco programma di eventi organizzati dai proprietari: degustazioni, concerti, presentazioni di libri, mostre, conferenze, concorsi.

Sono 21 le dimore private, ancora oggi abitate, che apriranno le porte: saranno proprio i proprietari a fare da guida e a diventare ciceroni per raccontarne non solo storia e caratteristiche architettoniche, ma anche aneddoti e curiosità dei luoghi che si tramandano da generazioni e delle famiglie che li hanno abitati.



LA PROPOSTA

Sono sedici le dimore ad aprire in provincia di Udine: partendo dalla Carnia con Palazzo De Gleria (Comeglians), scendendo nelle colline a Nord della città, con Casa Asquini (Fagagna), La Brunelde Casaforte d'Arcano (Fagagna), Villa del Torso Paulone (Brazzacco di Moruzzo), Villa Gallici Deciani (Cassacco), Villa Schubert (Marsure), passando per il centro di Udine con Palazzo Orgnani, Palazzo Pavona Asquini e Villa Garzoni, fino ad arrivare a sud con Casa Foffani (Clauiano), il Folador di Villa Rubini (Trivignano), Villa Iachia (Ruda), Villa Lovaria (Pavia di Udine), Villa Pace (Campolongo Tapogliano), Villa Ritter de Zahony (Monastero di Aquileia), Villa Vitas (Strassoldo di Cervignano del Friuli). Tre dimore aprono nel goriziano, Villa Attems (Lucinico), Villa del Torre (Romans d'Isonzo) e Villa Marchese de Fabris (San Canzian d'Isonzo), e due nel pordenonese, il Palazzo d'Attimis Maniago (Maniago) e Palazzo Scolari (Polcenigo).

Il programma è davvero ricco e variegato con oltre 40 eventi che comprendono aperitivi in villa e degustazioni, cene, presentazioni di libri, mostre d'arte e fotografiche, conferenze, spettacoli teatrali, concerti, tra cui il cartellone dei 4 appuntamenti organizzati dall'Associazione Musicale Sergio Gaggia.

Per la visita guidata alle dimore viene richiesta un'offerta minima di 10 euro a persona: i fondi raccolti serviranno a sostenere ulteriori progetti di valorizzazione del patrimonio culturale privato Adsi Fvg e del territorio circostante. Bambini e ragazzi fino a 17 anni entrano gratis. Per conoscere il programma completo delle aperture, degli eventi con luoghi, orari e prezzi e delle visite guidate collegarsi al sito https://bit.ly/3VryIWM o consultare i profili Instagram e Facebook del Festival.



GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

La Brunelde - Casaforte d'Arcano: oggi, alle 21, Angelo Floramo accompagna l'autore Luigino Peressini nella presentazione del libro "Il cammino di Iulio Candido, un pellegrino carnico nel Friuli del 300". Interventi musicali a cura di Giovanni Floreani. Vin d'honneur (gratuito). Durante il festival si può partecipare al concorso fotografico "La Brunelde, colori senza tempo: interni e paesaggi", la cui premiazione si terrà domenica.

Villa del Torso Paulone: alle 18 concerto d'archi dell'Associazione Musicale Sergio Gaggia - Tra fiumi e natura - Daniel Rowland violino, Floor Le Coultre viola, Maja Bogdanovic violoncello, Andrea Rucli pianoforte. Musiche di Schubert e autori vari (15 euro interi, 12 soci Gaggia, La Prora e studenti).

Villa Gallici Deciani: alle 18.30 presentazione dello scrittore friulano Pierluigi Porazzi autore di romanzi gialli di successo ambientati a Udine. Mostra di ceramiche e sculture realizzate dall'artista friulana Anna Pividori di Tricesimo.

Palazzo Orgnani: alle 18 presentazione del libro fotografico "Boschi senza confini" - Tiglio Edizioni. Ingresso libero.

Palazzo Pavona Asquini: alle 18 conferenza di Enos Costantini "Partendo da Giovanni da Udine per una breve incursione nella storia agricola". Ingresso libero su prenotazione.

Folador di Villa Rubini: alle 18 spettacolo teatrale in friulano "I Mosaicisj". Offerta libera.

Villa Pace: dalle 14 alle 18, mostra fotografica di Claudia Bazzeo. Alle 18 Mostra d'arte di Carlo Vidoni nella Barchessa della Villa. Ingresso libero.

Villa Vitas: dalle 10 alle 18, degustazione di 3 vini nella barricaia (15 euro a persona).



SABATO A PALAZZO

Palazzo de Gleria: alle 10.30 partenza della passeggiata "Carnia segreta: tra borghi e antiche pievi alla scoperta di Giandomenico da Tolmezzo" organizzata da Carnia Greeters.

Casa Asquini: alle 10 e alle 15, apertura dell'archivio storico.

del mondo antico descritte da Alberto Asquini.

Villa Gallici Deciani: alle 18.30 intrattenimento musicale dell'Orchestra del Liceo classico Stellini di Udine.

Villa Lovaria: dalle 11 alle 12.30 esposizione di auto storiche.



DOMENICA SI CHIUDE

Palazzo d'Attimis-Maniago: alle 18, concerto d'archi dell'Associazione Sergio Gaggia: Tra fiumi e natura - Daniel Rowland violino, Floor Le Coultre viola, Maja Bogdanovic violoncello, Andrea Rucli pianoforte (15 euro).