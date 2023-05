Dimore storiche in Veneto: oggi aperti 44 palazzi, tra castelli, ville, parchi e giardini. Visite gratuite - Dove andare

Oggi si celebra la Giornata delle Dimore Storiche in Veneto e 44 tra palazzi, castelli, ville, parchi, giardini in tutta la regione apriranno in maniera completamente libera e gratuita le loro porte per accogliere chi vorrà trascorrere una domenica immerso in luoghi unici del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio.



«Il patrimonio delle dimore storiche ha spiegato Giulio Gidoni, presidente di ADSI sezione Veneto ha senza dubbio un immenso valore sociale, culturale ed economico.

La Giornata delle Dimore Storiche accende un riflettore su questo insieme di ville, palazzi e giardini, che è il più grande museo diffuso non solo del Veneto, ma di tutta Italia. E poi c'è un mondo tutto da scoprire fatto di professionalità sempre più difficili da trovare e da formare: si tratta di artigiani, restauratori e giardinieri specializzati. La valorizzazione di questo patrimonio è una opportunità per le giovani generazioni: serve promuovere percorsi di formazione dedicati al restauro e alla conservazione delle dimore storiche».

Per prenotare occorre scrivere e il programma della giornata cliccare su www.adsi.it/giornatanazionale