Bambino di 10 anni mette in moto l'auto e viene travolto: ricoverato in ospedale

TARCENTO - Paura in un'abitazione di Tarcento, dove nel pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, un bambino di 10 anni è stato travolto da un'auto. Secondo le primissime informazioni diffuse in una nota dalla Sores, sala operativa che ha ricevuto la chiamata di soccorso, il bambino prima di essere travolto avrebbe messo in moto la vettura.

La dinamica però è ancora al vaglio. Allertati anche i carabinieri di Cividale, che ora cercheranno di far luce su quanto accaduto. Erano le 14.15 quando la Sores ha ricevuto la chiamata d'aiuto da una casa di Tarcento per il soccorso di un bambino. Subito sono stati inviati sul posto gli operatori sanitari con l'automedica. Dopo le prime cure mediche il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia per ulteriori accertamenti.