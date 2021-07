Il legame tra l'uomo e le piante, domenica sera a Villa Foscarini Rossi ne parla lo scienziato Mancuso

STRA - Domenica 11 luglio alle 18.30 a Villa Foscarini Rossi a Stra Stefano Mancuso, scienziato di fama internazionale (il periodico statunitense “The New Yorker” l’ha incluso nella lista dei world changers, ovvero tra coloro che sono ‘destinati a cambiarci la vita’) chiude la XXII edizione di Sorsi d’autore. Presenterà La pianta del mondo (Laterza). Un evento per chi ama la natura e vuole conoscere più da vicino il mondo delle piante, la loro sensibilità e primaria forma di intelligenza. Modera Cinzia Tani

«All’inizio di ogni storia c’è una pianta. Tutto comincia e finisce con le piante. Dalla possibilità di vivere su questo pianeta al piacere di ascoltare la voce di un violino, all’inizio di ogni storia c’è sempre una pianta. La maggior parte di queste rimangono per sempre sconosciute – come l’abete rosso che regalò a Stradivari il legno per i suoi 14 violini. Altre, per caso o perché legate a persone o avvenimenti che hanno colpito l’immaginario degli uomini, hanno avuto per fortuna una storia diversa che questo libro racconta».

Il libro è una raccolta di storie che riguardano il legame tra le piante e la storia dell’uomo sulla Terra. Un’occasione per chi per chi ama la natura e vuole conoscere più da vicino il mondo delle piante, la loro sensibilità e primaria forma di intelligenza, ampliamente studiata dal Professore.

Mancuso è infatti il fondatore della neurobiologia vegetale, è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili, capaci di scegliere, imparare e ricordare. Dirige inoltre il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV) dell’Università degli Studi di Firenze. È membro fondatore dell’International Society for Plant Signaling & Behavior e accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili. Per Laterza è autore di L’incredibile viaggio delle piante (2018) e La Nazione delle Piante (2019). Nel 2015 presenta all’EXPO di Milano un prototipo rivoluzionario di serra galleggiante su mare, chiamata Jellyfish Barge (zattera della medusa), che sfrutta l’energia solare, quella eolica e quella del movimento ondoso, per produrre alimenti senza consumo di terra e di acqua dolce.

Durante l’evento è in programma la degustazione di vini Cantina Costa Arente.

Sono inoltre in programma visite guidate e degustazione a cura di Ais Veneto di vini Costa Arente, formaggi del Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago, Salumi Eustacchio, prodotti Bassini 1963 e pasta Dalla Costa Alimentare.

In caso di maltempo gli eventi si terranno sotto il portico di Villa Foscarini Rossi.

L’evento è organizzato con il patrocinio de Il Gazzettino, la Provincia Venezia, Rete Eventi, il Comune di Stra, il sostegno di Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago, Bassini 1963, partner tecnici: Galileo Ristorazione, Green Gate Packaging.