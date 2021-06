Veneto, torna Sorsi d'Autore: la kermesse tra arte e enogastronomia

È arrivato il giorno del via a “Sorsi d'autore 2021". «Un appuntamento che segna la ripartenza per il mondo degli eventi, quelli che sanno coniugare la scoperta delle bellezze storico-artistiche delle Ville Venete, con il piacere di degustare alcune delle eccellenze della nostra enologia e gastronomia regionale». Così l'assessore regionale veneto al Turismo, Federico Caner, su « Sorsi d'Autore», iniziativa culturale ed enogastronomica di successo, giunta alla 22.a edizione: un appuntamento che segna l'inizio dell'estate e che propone quattro serate in alcune delle più belle Ville Venete, incontrando noti personaggi e degustando i prodotti che hanno reso il Veneto una delle capitali internazionali dell'arte vinicola e culinaria.

SORSI D'AUTORE Villa Badoer di Fratta è pronta ad ospitare il primo grande

«Dopo un inverno di restrizioni, e un'edizione 2020 vissuta virtualmente via podcast, gli amanti del buon vino potranno tornare a vivere l'esperienza culinaria e culturale che ha reso famoso negli anni questo festival - sottolinea -. Un'esperienza che da un lato consente di scoprire il nostro territorio, entrare in luoghi suggestivi e pregnanti di significato, e dall'altro offre un confronto sui temi d'attualità e di cultura. Una integrazione di filiera che potrebbe diventare un'opportunità anche in termini turistici, per guardare con ottimismo al futuro». Quattro sono gli appuntamenti organizzati per questa edizione dalla Fondazione Aida, in collaborazione con l'Istituto Regionale Ville Venete e la Regione del Veneto: oggi, 19 giugno alle 18.30, in Villa Badoer di Fratta Polesine (RO) Piero Pelù presenterà «Spacca l'infinito. Il romanzo di una vita», il 2 luglio in Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore (VI) Bianca Berlinguer incontrerà e racconterà la vita di Mauro Corona, il 4 luglio nel Castello di San Salvatore di Susegana (TV) Carlo Cottarelli presenterà la sua ultima pubblicazione «All'inferno e ritorno», infine l'11 luglio in Villa Foscarini Rossi di Stra (VE), Stefano Mancuso, scienziato e botanico di fama internazionale, presenterà il suo libro «La pianta del mondo».