Corona e Berlinguer di nuovo insieme dopo le polemiche: eccoli sul palco di Sorsi d'autore

MONTECCHIO - Serata riuscitissima con i due ospiti speciali ieri - 3 luglio - nella settecentesca Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore per la rassegna "Sorsi D'Autore" organizzato dalla Fondazione.

Ospiti erano Mauro Corona e Bianca Berlinguer, come moderatore il giornalista Luca Telese.

il dibattito si è concluso con la presentazione dei loro nuovi libri: "L'ultimo sorso. Vita di Celio" di Mauro Corona e "Storia di Marcella che fu Marcello" di Bianca Berlinguer. I due ospiti hanno anche scherzato sulle polemiche per la sospensione dello scultore di Erto dal programma Carta Bianca di RaiTre.

APPROFONDIMENTI GLI EVENTI Sorsi d'autore in villa: Berlinguer e Corona a Montecchio,... FACCENDA SPINOSA Mauro Corona e Bianca Berlinguer: amore finito. Scrittore assente da... CARTA BIANCA Mauro Corona, scuse a Bianca Berlinguer: «Sono stato un cafone,... LO SCRITTORE Mauro Corona lascia Cartabianca e rivela: «Sono dipendente...

Il brindisi