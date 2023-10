Ville aperte in Friuli Venezia Giulia, con le guide esperte in un viaggio all'interno delle più belle dimore storiche

Dopo il successo della II edizione di "Felix coeli porta. Fede e religiosità popolare nelle chiese e cappelle votive a Nord Est", del 17 settembre, "Noi Cultura e Turismo", in collaborazione con Itineraria, propone un'altra occasione di scoperta del territorio.

Un viaggio alla scoperta di un patrimonio comune poco conosciuto dove i visitatori saranno accompagnati da guide esperte in uno straordinario e inedito percorso storico-artistico grazie alla manifestazione "Ville aperte in Friuli Venezia Giulia", XVI edizione, in programma domenica prossima, 15 ottobre.



Questo l'elenco delle dimore storiche che saranno aperte al pubblico:

Villa Bartolini Caimo Dragoni Florio Danieli, via Florio, 18, Buttrio (Ud).

Villa di Toppo Florio, via Morpurgo, 6, Buttrio (Ud) (esterno e parco).

Villa Nachini Cabassi, piazza XXVII Maggio, 17, Corno di Rosazzo (Ud).

Villa de Marchi Ottelio de Carvalho, Localita' Ottelio, Manzano (Ud) (accesso alla villa da Buttrio).

Villa Romano, via S. Tommaso, 8, Case di Manzano (Ud).

Villa Beretta, via del mulino, 5, Lauzacco di Pavia di Udine (Ud) (corte d'onore e cappella).

Villa Giacomelli, via Roma, 47, Pradamano (Ud).

Parco sculture Braida Copetti, via Natisone, 1, Leproso di Premariacco (Ud).

Villa de Brandis, via Roma, 117, San Giovanni al Natisone (Ud).

L'orario generale di apertura delle ville va dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Visite guidate si terranno dalle 10 alle 13 (ultima partenza alle 12), dalle 14 alle 17 (ultima partenza alle 17). Le visite guidate sono previste ogni ora circa.

L'ingresso alle dimore storiche e le visite sono gratuiti e non è richiesta la prenotazione