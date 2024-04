Treviso. Evade dai domiciliari e va a giocare in sala slot: arrestata una donna di 49 anni

TREVISO - Evade dagli arresti domiciliari per giocare alle slot machine. L'impulso di tentare la fortuna è stato più forte persino della misura cautelare. E le è costato le manette. Una donna di 49 anni è stata arrestata dai carabinieri nella notte tra il 24 e il 25 aprile.

I militari dell'Arma erano passati a controllare la sua abitazione per accertarsi che la donna fosse all'interno, come prescritto dal giudice. Ma a casa non c'era nessuno: l'hanno rintracciata in una sala slot di viale della Repubblica, arrestata e riaccompagnata a casa, in attesa di eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria.