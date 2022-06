Non c'è traccia di Gianpaolo Baggio scomparso da sabato sulle prealpi Giulie

UDINE - Ancora nessuna traccia di Gianpaolo Baggio, l'escursionista di Torreano partito sabato 25 giugno per il Monte Mataiur, nelle prealpi Giulie, in provincia di Udine, con l'intento di risalire la ferrata Palma. Ieri i soccorritori hanno continuato a cercarlo fino alle 22 e questa mattina hanno ripreso le ricerche alle 7 con venticinque tecnici del Soccorso alpino di varie stazioni, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, l'Elicottero della Protezione civile, la Guardia di Finanza e le rispettive unità cinofile (due del Soccorso Alpino, una della Finanza e due cani molecolari del Soccorso Alpino provenienti da Vittorio veneto e da Cortina d'Ampezzo) e l'impiego di droni. Oggi l'elicottero ha portato in quota alcune squadre per le perlustrazioni a pettine dall'alto e poi si è agito con l'impiego dei droni per esplorare da più vicino le zone dove sono presenti i canali più impervi, laddove l'elicottero avrebbe avuto meno efficacia di avvistamenti a causa della fitta vegetazione. Si è allargata la zona di ricerca anche sul versante opposto della valle, battendo i rilievi del Monte Mia e quelli tra Montefosca e Erbezzo per prendere in considerazione anche eventuali ripensamenti dell'escursionista verso altri obiettivi. La sua automobile è stata aperta senza trovare alcun elemento o indizio utile.

APPROFONDIMENTI TORREANO/STUPIZZA Esce per andare in ferrata e non torna: 31enne disperso da sabato....