Ritrovato vivo l'escursionista udinese disperso in montagna, aveva sbagliato sentiero

CLAUT - E' stato ritrovato questa mattina, domenica 5 giugno, l'escursionista udinese di 59 anni disperso sulle montagne pordenonesi. L'uomo sta bene, anche se è sfinito per la grande fatica. Si trova nella zona del Lago del Ciul, fuori rotta rispetto all'itinerario previsto. I soccorritori lo stanno raggiungendo. Le ricerche erano ripartite questa mattina alle 6.30, quanso l'elicottero della Protezione civile ha portato in quota le squadre della stazione Valcellina, della stazione di Maniago e della stazione Forni di Sopra del Soccorso Alpino, rispettivamente sul versante nord e sud del Monte Pramaggiore, per percorrere i sentieri presenti a partire dai due versanti.

Mobilitati anche i soccorritori della Guardia di Finanza di Tolmezzo, i Vigili del fuoco e i Carabinieri e altri volontari soccorritori di altre stazioni del Soccorso Alpino (una trentina di persone del Cnsas). I Carabinieri hanno controllato la strada statale tra Andreis e Claut. L'escursionista era intenzionato a muoversi per sentieri attraverso Forcella Navalesc (Monte Castello), Val Andreana e Forcella Clautana per raggiungere la zona di Claut e proseguire. I soccorritori della stazione Valcellina, che fanno campo base a Claut presso l'aviosuperficie di Pian Pinedo, hanno perlustrato anche quelle zone molto impervie. Fortunatamente l'uomo questa mattina è riuscito a mettersi in contatto con il Nue112 e a fornire indicazioni sulla sua posizione.