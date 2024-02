Val di Non. Escursionista disperso trovato senza vita in un precipizio: è caduto per 60 metri

VAL DI NON - Si è concluso intorno alle 17.30 di oggi, 6 febbraio, un intervento di ricerca di un escursionista del 1962 di Cles (Tn), il cui mancato rientro era stato denunciato al Numero Unico per le Emergenze 112 da un familiare intorno alle 15.15 di oggi. Il suo corpo senza vita è stato trovato in un precipizio.

L'uomo era uscito da solo questa mattina per fare un'escursione lungo il sentiero del Lec che da sopra il paese di Tuenno porta in Val di Tovel. Dopo la denuncia per il mancato rientro da parte dei familiari, la Centrale Unica Emergenza ha attivato gli operatori della Stazione Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai vigili del fuoco di Tuenno. Le ricerche si sono concentrate da subito lungo il sentiero del Lec, grazie alle indicazioni comunicate ai soccorritori dai familiari della vittima e dopo il ritrovamento della macchina dell'uomo all'imbocco del sentiero.