Cade lungo il sentiero e muore dopo un volo di settanta metri: inutili i soccorsi

CHIUSAFORTE (UDINE) - Un uomo ha perso la vita nel primissimo pomeriggio di oggi, 20 settembre, per le lesioni che ha riportato a seguito di una caduta da circa 70 metri, lungo un sentiero, nella zona Cima di Terrarossa, nel territorio comunale di Chiusaforte. A chiamare il Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia una persona che ha segnato l'incidente. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso e hanno attivato i volontari del soccorso alpino Cnsas. Per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Indagini in capo al Soccorso alpino della Guardia di finanza.