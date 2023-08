AURONZO - Sezione cadorina del Cai di Auronzo ancora in lutto. Dopo la scomparsa nello scorso aprile dell'alpinista Alziro Molin il sodalizio alpinistico auronzano ha perso un altro storico suo componente, la guida alpina emerita e decano delle guide auronzane Valentino Pais Tarsilia, aveva 89 anni. Le esequie saranno celebrate domani alle 14,30 nella chiesa di Santa Giustina, mentre la camera ardente sarà aperta nella tarda mattinata di oggi nell'abitazione di Via Ravina 31 di Auronzo. Valentino Pais Tarsilia, conosciuto nella vallata e fra gli amici anche come "Tino delle Bibe", aveva raggiunto una notevole fama fra gli appassionati della montagna non tanto per le sue abilità alpinistiche, anche se profondo conoscitore delle sue Dolomiti, quanto per la gran mole di fotografie. Scatti i suoi riconosciuti di altissima qualità sia scenografica, sia artistica. Nota era la sua ricerca quasi maniacale del giusto squarcio di luce e l'inquadratura perfetta. Segreti i suoi che non mancava di trasmettere ad altri appassionati dell'obiettivo. Il 5 luglio 2009, aveva documentato assieme a Giordano Giordani l'"Abbraccio alle Tre Cime di Lavaredo" per ricordare ai grandi del G8 gli impegni sottoscritti nei confronti del Sud del Mondo. Aderì per la parte operativa all'iniziativa dei colleghi Armando Vecellio Galeno, Valerio Quinz, Alziro Molin, Lino Macchietto Pinotto all'apposizione di due targhe bronzee a ricordo di due storiche guide alpine: Giovanni Frigo Mosca nel rifugio estivo di Popena Bassa, e Pacifico Zandegiacomo Orsolina in via Ligonto.