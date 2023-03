Benedetti (gruppo Danieli): «Il mercato russo è perso, in vendita la nostra azienda lì. Gli Usa al primo posto»

UDINE - «La nuova geopolitica ci richiama ad alcune situazioni che vanno subito considerate: il mercato russo ovviamente è perso, tanto che abbiamo messo. E poi ci sarà uno stop anche nel Medio Oriente a causa dell'Iran. Gli Stati Uniti, invece, sono un importante mercato per noi, lo scorso anno sono stati il nostro più grande mercato, ed è stato l'unico anno in cui abbiamo fatto un miliardo in un solo Paese». E quanto ha dichiarato oggi, 3 marzo 2023, a Udine, con sede a Buttrio, parlando di mercati internazionali a margine del forum Open Dialogues for Future, evento di rilfessione sulla scenari geopolitici e geoeconomici mondiali con gli esperti organizzato dalla Cciaa Pordenone-Udine e Fondazione Ambrosetti. «La Cina, dove pensavamo di poter progettare qualcosa nel breve periodo - ha aggiunto Benedetti - dovrà essere considerata più avanti, anche se si vedono aziende americane che stanno già investendo in quel Paese, ma nell'arco di dieci anni, ossia nel medio periodo, sarà un mercato dove le attività saranno possibili».