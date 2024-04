Addio a Marco Paccagnella, ingegnere di 31 anni. «Il ragazzo che tutti vorremmo come figlio»

MESTRINO - Lutto a Mestrino per la scomparsa di Marco Paccagnella, ingegnere di 31 anni. Il giovane è deceduto a seguito di una malattia. Era il responsabile della scuola di calcio della società AtleticoLissaro88, dove aveva militato come calciatore e allenatore, mentre ora preparava gli atleti più piccoli.

Lavorava come ingegnere all’ufficio tecnico del Comune di Mestrino. Si era laureato in Ingegneria edile presso Università degli Studi di Padova. Lascia la mamma, la sorella e il papà Renzo, promotore e organizzatore del Palio di Lissaro.

Il post della società sportiva

«Marco Paccagnella era un ragazzo di grande stile comportamentale, il ragazzo che tutti vorremmo come figlio, un grande appassionato di calcio, sempre disponibile, sempre con il sorriso, ieri ci ha lasciati nonostante abbia vissuto la sua partita più difficile affrontando ogni passo della malattia sempre a testa alta.

Un abbraccio forte da parte della Società MestrinoRubano alla sua famiglia, al paese di Lissaro, alla società AtleticoLissaro88 e al Comune di Mestrino dove ha lavorato in questi anni e dove abbiamo avuto modo di apprezzarlo ulteriormente».

Il ricordo dell'Atleticolissaro

Commovente il messaggio dell'Asd Atleticolissaro: «Hai sempre fatto parte della nostra famiglia, fin da piccolo, quando sul nostro campo hai cominciato a dare i primi calci ad un pallone. Sei cresciuto con Atleticolissaro e l’Atleticolissaro è cresciuto con te. Da giocatore hai sempre combattuto su ogni pallone per difendere i nostri colori. Come allenatore hai trasmesso la tua passione e fatto crescere tanti dei nostri ragazzi. Da responsabile della scuola calcio ti sei sempre impegnato per dare ai nostri ragazzi e ai nostri allenatori il meglio. Grazie Marco per tutto quello che hai fatto per i nostri colori. Siamo certi continuerai a fare il tifo per noi!

Ciao Marco!»