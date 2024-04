Escursionista mette un piede in fallo e precipita per sessanta metri: morto sul colpo

BOLZANO - Un turista tedesco di 81 anni ha perso la vita in un incidente in montagna, sopra Merano. L'anziano, in compagnia della moglie, poco prima delle 15, stava percorrendo il sentiero delle rocce di Velloi, quando, in un punto piuttosto esposto, ha messo un piede in fallo, precipitando per una sessantina di metri, come riporta il portale news Stol.it.