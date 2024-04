CODROIPO (UDINE) - Tutto pronto alla base aerea di Rivolto, sede del 2° Stormo e del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell'Aeronautica Militare, per il volo conclusivo della fase di addestramento delle Frecce Tricolori, preludio all'avvio della stagione acrobatica 2024, la 64^ dalla fondazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). Domani, 1° maggio, l'evento aperto al pubblico che da sempre è meta degli appassionati delle Frecce, alla presenza di ospiti d'onore e del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. L'appuntamento ritorna dopo due anni, in quanto nello scorso 2023 l'evento fu annullato in segno di lutto per la morte del capitano Alessio Ghersi, il pilota delle Frecce Tricolori di 34 anni, di Domodossola, rimasto vittima il 29 aprile di quell'anno dopo essere precipitato con un ultraleggero nel tragico incidente sulla catena dei Musi nell'area dell'Alta Val Torre, in Friuli, assieme a Sante Ciaccia, 35 anni, originario di Monopoli ma residente e Milano e parente della moglie di Ghersi.

Una stagione PAN - la 64esima - che si aprirà ufficialmente domenica 5 maggio a Caorle (Venezia) e che, come di consueto, toccherà nel corso dell'anno tante località italiane, senza dimenticare i diversi sorvoli tra i quali anche quelli per le ricorrenze istituzionali del 2 Giugno e del 4 Novembre. Quest'anno inoltre, dopo trent'anni dall'ultima missione (la "Columbus 92"), le Frecce Tricolori torneranno ad esibirsi oltreoceano, per un tour nel Nord America - North America Tour (NAT) - che si aprirà il 22 giugno con una esibizione nei cieli di Bagotville, in Canada, per festeggiare insieme agli amici canadesi il centesimo compleanno della Royal Canadian Air Force, "in un incontro tra due realtà con una storia centenaria e tradizioni fatte di valori comuni" hanno spiegato dai vertici dell'Aeronautica Militale.



Il NAT proseguirà per l'intera stagione estiva, fino ai primi di settembre, con sorvoli ed esibizioni in numerose località del Canada e degli Stati Uniti d'America, dove la PAN sarà ambasciatrice dell'eccellenza italiana. Tra le numerose tappe, tra le quali Niagara, Montreal, Ottawa, Las Vegas, Grand Canyon/Monument Valley, Santa Barbara, San Francisco, Moose Jaw, Chicago, Toronto, Philadelphia, New York, Washington, Newport e Boston, anche quella di Los Angeles, a luglio, dove per l'arrivo della Nave Vespucci della Marina Militare impegnata nel giro del mondo, le due eccellenze italiane della Difesa si incontreranno per un grande abbraccio tricolore. Il North America Tour sarà l'occasione per effettuare un rischieramento a migliaia di km dall'Italia e l'occasione per condividere i valori, la tecnologia, la professionalità e la capacità di fare squadra dell'intera Aeronautica Militare, in un viaggio a tappe tra Canada e Stati Uniti. Sarà un'attività addestrativa che coinvolgerà tutte le capacità dell'Aeronautica Militare nel pianificare e condurre operazioni complesse che coinvolgono numerosi aerei e personale, anche straniero ma al contempo sarà una vetrina delle capacità militari aeronautiche e aerospaziali del nostro Paese. Il North America Tour delle Frecce Tricolori sarà inoltre l'occasione di rappresentare l'Italia nel mondo, una opportunità per tutto il "sistema paese" di divulgare il "Made in Italy" oltreoceano promuovendo anche l'industria nazionale in luoghi dove sono presenti milioni di persone appartenenti alle comunità italo-canadesi e italo-americane. Tornando invece all'appuntamento di domani, 1.maggio, la Pattuglia Acrobatica Nazionale proporrà nell'occasione il programma acrobatico completo, che sarà poi presentato in tutte le esibizioni della stagione. Come già nelle edizioni precedenti, l'evento vedrà l'afflusso di appassionati appartenenti ai 136 Club Frecce Tricolori, provenienti da ogni parte d'Italia.