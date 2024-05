Il Comune di Pordenone è arrivato a spendere quasi due milioni di euro l’anno a fronte di una popolazione che supera di poco i 50mila abitanti. Il Comune di Udine, invece, riporta una spesa cinque volte più elevata, superiore cioè ai dieci milioni di euro. È monstre la spesa complessiva annuale del Comune di Trieste, che addirittura in un’annualità “brucia” più di venti milioni di euro. Chiude Gorizia con quasi sei milioni di euro.

Da soli, i quattro capoluoghi di provincia in dodici mesi mettono a terra risorse pari a circa 40 milioni di euro. È il costo dell’assistenza agli anziani, un tema sempre più importante per una società che invecchia come quella del Friuli Venezia Giulia. Allo stesso tempo è anche una sfida per il sistema: garantire agli over 65 una vita sempre più confortevole.



IL QUADRO

La ricerca è quella firmata dal portale Openpolis, con uno sguardo dettagliato a quanto succede in Friuli Venezia Giulia. Tra i comuni friulani, i tre che riportano le uscite maggiori sono Moggio Udinese (Udine, 1.247,19 euro pro capite), Aiello del Friuli (Udine, 1.009,67) e San Quirino (Pordenone, 503,37). Le amministrazioni triestine sono quelle che in media spendono di più con 139,69 euro pro capite. Seguono quelle della provincia di Gorizia (86,26), di Udine (58,03) e di Pordenone (54,90). «I dati - spiegano gli esperti - mostrano la spesa per cassa riportata nell’apposita voce di bilancio. Spese maggiori o minori non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della materia». Per quel che riguarda le città con più di 200mila abitanti, Trieste è quella che riporta le uscite maggiori per il sostegno delle persone oltre una certa età con 104,14 euro pro capite. Un valore piuttosto alto se si considera che la seconda in classifica (Milano) spende 43,75 euro pro capite, un valore pari a meno della metà di quello del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia.



IL DETTAGLIO

La spesa - sia pro capite che complessiva - che i Comuni dedicano alla cura e all’assistenza degli anziani è nettamente in crescita. La forbice, negli ultimi dieci anni, parla di un aumento della spesa del 30 per cento praticamente in tutti i paesi del Friuli Venezia Giulia. Si va dai bonus che si attivano con l’età ai servizi sociali, dal fondo per l’autonomia possibile, che ad esempio permette agli anziani di ricevere contributi utili a pagare una badante, ai sussidi per le rette della casa di riposo. Fino alla spesa sanitaria compartecipata, a cui mette abbondantemente mano anche la Regione.

Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni con l’età media più alta di tutto lo Stivale e il dato inizia a pesare sui bilanci degli enti locali.

Restando in questo primo momento in provincia di Pordenone, quindi nel Friuli Occidentale, si nota come in Pedemontana i comuni spendano di più in base alla popolazione. Troviamo ad esempio i tre milioni di euro a bilancio del Comune di Aviano, ma anche i due milioni di euro stanziati annualmente dall’amministrazione di San Quirino, comune piccolo ma con un’alta percentuale di spesa dedicata al mondo degli anziani. E ancora Maniago, che eroga più di 3,5 milioni di euro ogni anno per l’assistenza alla terza età.

Sei, invece, i milioni di euro messi a bilancio dal Comune di Sacile, cittadina che però conta praticamente ventimila abitanti. Oltre i tre milioni di euro anche la municipalità di Azzano Decimo, mentre Spilimbergo si ferma a meno di 700mila euro.

Ci si sposta poi in provincia di Udine, dove spicca ad esempio il caso di Moggio Udinese. Siamo nel Canal del Ferro, in montagna, e il piccolo Comune mette a disposizione della propria popolazione anziana, che rappresenta la maggioranza assoluta dei residenti, poco più di due milioni di euro. Quasi un record a livello nazionale.