Le spettacolari acrobazie delle Frecce Tricolori sui cieli d'Aviano. Sullo sfondo il Piancavallo innevato

AVIANO - Volteggiano.

Sfrecciano. E ogni volta incantano. Consueto addestramento di metà aprile per le Frecce Tricolori sopra i cieli di Aviano, dell'aeroporto Pagliano e Gori e della Base Usaf. Si tratta dell'ultima esercitazione esterna prima del grande evento del primo maggio, a Rivolto (Udine), dove si danno appuntamento migliaia di persone per la vernice riservata soltanto ai soci dei Club dedicati alla Pattuglia Acrobatica Nazionale. Questa mattina, alla presenza di un nutrito gruppo di scuole del territorio, 8 dei 10 velivoli (proprio perchè non è un evento ufficiale non è necessaria la formazione completa) hanno dato vita al consueto emozionante show che quest'anno è stato arricchito dalla cornice innevata del Piancavallo a fare da sfondo all'esibizione.