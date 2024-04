AVIANO - Consueto addestramento di metà aprile per le Frecce Tricolori sopra i cieli di Aviano, dell'aeroporto Pagliano e Gori e della Base Usaf. Da anni questo sorvolo rappresenta l'ultima esercitazione esterna prima del grande evento del primo maggio, a Rivolto (Udine), dove si danno appuntamento migliaia di persone per la vernice riservata soltanto ai soci dei Club dedicati alla Pattuglia Acrobatica Nazionale. Una manifestazione divenuta cult proprio per il senso di appartenenza che continua a esercitare sui supporter di ogni parte d'Italia.

Lo spettacolo acrobatico delle Frecce

Questa mattina, alla presenza di un nutrito gruppo di scuole del territorio, 8 dei 10 velivoli (proprio perchè non è un evento ufficiale non è necessaria la formazione completa) hanno dato vita al consueto emozionante show che quest'anno è stato arricchito dalla cornice innevata del Piancavallo a fare da sfondo all'esibizione. Tutto è filato via liscio, al contrario del 2023 quando uno degli aerei si era scontrato con un volatile rendendo obbligatoria, per motivi di sicurezza, l'immediata sospensione del programma di intrattenimento.

Il programma di eventi della Pan

Quanto al calendario del 2024, è ricco di date durante le quali i piloti dei velivoli MB 339PAN sorvoleranno le città della Penisola da nord a sud. Dodici gli appuntamenti più importanti, intervallati da un tour all’estero in estate, con esibizioni e sorvoli oltreoceano in Canada e Stati Uniti dove la Pan mancava da più di 30 anni. La stagione delle Frecce Tricolori 2024 si è aperta il 21 marzo scorso, con il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove i piloti hanno salutato i colleghi dell’Accademia militare aeronautica in occasione del giuramento degli allievi del corso Eolo VI. Dopo il citato evento per i fan del primo maggio, nella "casa" di Rivolto, il programma vero e proprio scatterà il 5 maggio, a Caorle. Le altre tappe nei dintorni saranno il 14 settembre a Jesolo e il giorno successivo a Lignano.