Frecce Tricolori, lo scontro con un volatile sospende l'esercitazione

AVIANO - Più di mille studenti, un migliaio di adulti, tutti con il naso all'insù per godersi le mirabolanti acrobazie delle Frecce Tricolori, ma lo scontro con un volatile ha interrotto lo spettacolo tanto atteso. Verrebbe da pensare "the show must go on", ma casi come quello accaduto questa mattina alla Base di Aviano impediscono di proseguire con la manifestazione. Per il velivolo che ha impattato contro un volatile è stata attivata la procedura di rientro e ha già fatto ritorno a Rivolto, in via precauzionale. Gli altri otto Pony hanno continuato a volare sopra la Base, concludendo l'esercitazione in anticipo rispetto ai tempi stabiliti. Fortunatamente - fanno sapere - non c'è stato alcun pericolo per il pilota o per il pubblico.