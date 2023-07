LIGNANO (PORDENONE) - L'Air show Viva Lignano è una delle tradizionali manifestazioni estive che attira nel centro balneare friulano, tutti gli anni decine di migliaia di persone e così è stato anche ieri. Due ore di festa con voli e acrobazie, uno spettacolo nello spettacolo con migliaia di persone con il naso all'insù. Lungo gli otto chilometri di spiaggia ed una miriade di imbarcazioni, con molti turisti a bordo, al largo del tratto di mare che bagna la spiaggia di Sabbiadoro, hanno assistito allo spettacolo in silenzio. Valtati turisti stanziali e i pendolari si è potuto calcolare che erano presenti ad assistere lo spettacolo circa 200 mila persone, con il gran finale della pattuglia acrobatica nazionale, ovvero le Frecce Tricolori. Il via verso le ore 17 con un potente elicottero del 15° stormo.

Il primo passaggio lo ha fatto con un militare agganciato sotto che reggeva il tricolore, mentre a terra veniva suonato l'inno nazionale, ecco quindi nella tribuna delle autorità tutti in piedi. L'elicottero dell'aeronautica militare ha eseguito la simulazione di un salvataggio in mare di un naufrago. E' stata la volta poi la volta di un velivolo doppia ala in grado di fare qualsiasi tipo di acrobazie, condotto da Emilio Del Buono. In piedi sopra le ali trasportava una persona, anche quanto viaggiava testa in giù, poi in altre acrobazie la persona esterna si è spostata fra le due ali. E' stata poi la volta di un altro aereo a doppia ala, il biplano più grande al mondo, in grado di trasportare 18 persone e molto adatto per più esigenze. Un'apertura alare di 18 metri, velocità massima 250 chilometri ora.

I SALVATAGGI

Ottima pure l'esibizione dell'elicottero della Guardia Costiera di Pescara, molto ideale per soccorso di feriti e salvataggi in mare, infatti ha simulato un salvataggio a mare. Come quinta esibizione un team acrobatico tutto pordenonese dal nome inglese "Flying donkeys" asini volanti, oramai famoso in tutta Europa. Non si è trattato di acrobazie, ma di tante bellissime figure in cielo con i fumogeni, tra questi il caratteristico cuore e un grande cerchio.

Prima dello show delle Frecce Tricolori si è esibito il pilota Andrea Cesenato con un minuscolo aereo apparentemente, ma dotato di un motore molto forte ha fatto delle acrobazie che solo a vederle veniva il capogiro, uno spettacolo molto entusiasmante. Lo spettacolo clou della manifestazione, come sempre sono state le Frecce Tricolori con uno spettacolo mozzafiato. Sono giunte silenziose sul cielo di Lignano lasciando in aria la lunga scia di fumo tricolore, mentre i turisti presenti sull'arenile li accoglievano con un'entusiasmante battimani. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori è talmente conosciuto e apprezzato che non serve descriverlo. Ricordiamo che Lignano ha un ottimo rapporto con la Pattuglia acrobatica nazionale, in quanto, è di casa nel cielo di Sabbiadoro, considerato la loro seconda palestra, infatti nei mesi autunnali e primaverili si allenano spesso sopra il mare di Lignano.

LA VIABILITÀ

ll Comune e le forze dell'ordine locali, forti dell'esperienza degli anni precedenti hanno saputo predisporre un capillare servizio d'ordine, sono stati presi vari provvedimenti soprattutto alla viabilità. Tra questi: era stato interdetto il tratto di arenile tra il pennello frangiflutti della "Doggy Beach" in località Punta Faro, fino all'area demaniale Ge.Tur. per una profondità di circa una quindicina di metri, ovvero dalla linea di battigia, alla prima fila di ombrelloni. La zona per renderla immediatamente riconoscibile era stata segnalata con apposito nastro colorato. Al fine di garantire la sicurezza del pubblico, sono state necessarie altre modifiche viabilistiche. Venendo meno i parcheggi delle auto nelle vie interdette, il resto delle arterie erano ricolmi di auto, impossibile fermarsi al bar neppure per un caffè. In serata una donna è stata investita sulla strada. Trasportata al Punto di primo intervento, per una prima stabilizzazione, sarà poi trasferita in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.