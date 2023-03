100 anni dell'Aeronautica militare italiana: ad Aviano il primo volo

AVIANO - Cento anni di storia, quelli dell'Aeronautica militare, che all'Aeroporto Pagliano e Gori di Aviano, assumono un valore unico, quello di essere culla dell'aviazione italiana, condiviso anche con gli altri due aerocampi del Friuli Venezia Giulia. Questa mattina, martedì 28 marzo, la cerimonia del centenario, inaugurata dall'alzabandiera e proseguita con la deposizione della corona ai caduti. Un'occasione anche per raccontare ai cittadini la storia di questo aeroporto, che dal 1994 ospita il 31esimo Fight dell'aviazione statunitense e che oggi vede restaurata una parte della vecchia insegna, negli anni Venti segnale guida per l'atterraggio. Presentata in anteprima nazionale anche una mostra che con trenta pannelli ripercorre i gesti eroici dell'Aeronautica, sempre in volo verso il futuro.

Servizio di Giulia Soligon