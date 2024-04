Regeni, in aula le foto dell’autopsia. La legale: «Tutto il male del mondo su Giulio»

(LaPresse) “È stata un’udienza durissima. Abbiamo visto tutto il male del mondo su Giulio. Ne abbiamo avuto la minuziosa descrizione. Giulio è stato, come sapevamo ma ne abbiamo avuto la prova, torturato per giorni. Ha sofferto in maniera indicibile per giorni e poi gli è stata procurata la morte. Era un’udienza necessaria perché il corpo di Giulio parla e parla anche nel bene perché non aveva tracce di alcol o di stupefacenti. È stata dura ma era importante e necessario”. Così l’avvocata della famiglia Regeni Alessandra Ballerini al termine dell’udienza del processo in Corte d’Assise a Roma per la morte al Cairo del ricercatore di 28 anni. Oggi in aula sono state mostrate le foto dell’autopsia sul corpo del giovane ucciso nel 2016. “I genitori di Giulio? Non ho dato loro possibilità di scelta, ho voluto che non fossero presenti mentre veniva raccontato tutto quello che è stato fatto a loro figlio”, ha aggiunto la legale.

