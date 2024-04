Processo Regeni, parla il medico legale: «Bastonate sui piedi e bruciature sul corpo»

(LaPresse) Il processo per accertare le cause della morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni al Cairo entra nel vivo con la consulenza tecnica, tra gli altri, del medico legale che ha eseguito l’autopsia Vittorio Finescho. Nell’aula della Corte d’Assise di Roma l’esperto ha descritto le modalità di tortura che la letteratura scientifica riscontra in Egitto per poi confrontarle con ciò che ha riscontrato sul corpo di Regeni: “I luoghi sono generalmente le caserme e le carceri. Le modalità sono pugni, calci, strumenti contundenti come bastoni o mazze, trascinamento del corpo, bruciature, ammanettamenti ai polsi, il combing, cioè il passaggio di un pettine dai denti di ferro sulla testa e sulla faccia. In più aggiungo, perché è stata rinvenuta sul corpo del Regeni, quella che viene chiamata falanga. Cioè l’inflizione di pesantissime bastonate sulle piante nude dei piedi fino alla frattura di tutte le ossa”.“Sul corpo di Regeni sono stati rinvenuti i segni delle torture appena descritte?” ha chiesto il Pm. “Ahimé abbiamo riscontrato quasi tutte queste modalità” ha risposto il medico legale.

