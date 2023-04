Pilota delle Frecce Tricolori si schianta su un ultraleggero insieme a un passeggero

LUSEVERA - Un pilota delle Frecce Tricolore ha perso la vita sorvolando la catena dei Musi, i monti dell’Alta Val Torre, nelle Prealpi Giulie, con un ultraleggero. È il capitano Alessio Ghersi, 34 anni, pony 5 nella formazione della Pan, che ieri pomeriggio è uscito per un volo turistico con un parente e non è più rientrato. Fino a tarda ora non era stato possibile effettuare un riconoscimento ufficiale da parte delle forze dell’ordine. A dare l’allarme sono stati tre abitanti di Lusevera che hanno visto l’ultraleggero precipitare. Dopo aver sentito un’esplosione, hanno visto una fiammata, il fumo che si alzava oltre la forcella dei Musi e hanno chiamato il 112. Il pilota del Pioneer 300 marche I-8548 e il suo passeggero sono morti carbonizzati. Sono stati individuati dall’equipaggio dell’elisoccorso e dall’elicottero dei Vigili del fuoco: per loro nessuna possibilità di salvezza.

L'ultraleggero era unPioneer 300 marche I-8548.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'elisoccorso e una ambulanza da terra. Sul posto, al campo base in località Pradielis, i soccorritori della stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, I Carabinieri, l'elisoccorso regionale e l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Le forze dell'ordine sono impegnate nella difficile operazione di identificazione delle vittime. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine. L'Ansv, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ha aperto un'inchiesta di sicurezza e inviato un investigatore sul sito dell'incidente.