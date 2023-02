BELLUNO - Due imprenditori uniti dalla passione del volo, entrambi possessori di un elicottero con il quale librarsi nell'aria. Spesso scorazzavano assieme nei cieli, ciascuno a bordo del proprio velivolo. Proprio come ieri. Ma per uno di loro non c'è stato rientro. La vittima, Igor Schiocchet, 45 anni, di Trichiana, comune di Borgo Valbelluna, era titolare della ditta Imbiancature Igor Schiocchet di Trichiana, attività ereditata dal padre Paolo, specializzata non solo in imbiancature ma anche nel montaggio di vetri. Tra i suoi ultimi lavori c'era anche l'ex stabilimento Acc, oggi Sest, di Villa di Villa di Mel, e anche la Ceramica Dolomite, due realtà produttive salvate recentemente dallo spettro della chiusura. Oltre alla stessa Sest, a Epta e ad altre industrie della zona.

LA CASA A PRANOLZ

Con la moglie Simonetta e i figli, Giada e il più piccolo Mattia, abitava nella frazione di Pranolz, un pugno di case che si affaccia sulla Valbelluna. Da poco aveva finito di sistemare la casa ricavata da quella che un tempo fu una trattoria tirata sui dai bisnonni. In posto su Facebook il figlio Mattia scrive, tra emoticon in lacrime: «Fai buon viaggio papi».

Con lui, ieri, c'era Alessandro Bogo, titolare della Bogo Ivo di Alessandro Bogo di Ponte nelle Alpi, in viale Cadore, azienda specializzata in impiantistica e automazione. Entrambi erano associati della Confartigianato Belluno, associazione nella quale Bogo aveva ricoperto il ruolo di presidente degli Elettricisti. E proprio da Confartigianato ieri è arrivato un messaggio di cordoglio. «La scomparsa improvvisa di Schiocchet, nostro associato - afferma la presidente Claudia Scarzanella -, ci lascia attoniti. Ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi cari».

LAVORATORE E SPORTIVO

Schiocchet viene ricordato non solo come grande lavoratore, ma anche come grande appassionato di motori, dai go kart, alle auto fino ai velivoli. «Amava sentire l'adrenalina nelle vene» ricorda un suo caro amico. Quando il tempo lo permetteva, andava sempre a farsi un giro saziando così la sua passione per i motori e per quella libertà che solo lassù si prova fino in fondo. Era un pilota esperto, ricorda ancora l'amico, sia nel volo sia al volante.

Sconcerto in tutta la comunità di Trichiana dove era molto conosciuto non solo per l'attività lavorativa ma anche proprio per quella passione sportiva che lo vedeva passare da un elicottero ad una macchina da rally senza battere ciglio. Si era infatti laureato campione triveneto di categoria Over 30, mentre alla 48esima edizione della cronoscalata Alpe del Nevegal, a bordo della sua Skoda Fabia R5, si era piazzato al 61esimo posto. Una passione, quella per le corse, che aveva trasmesso anche al figlio Mattia che nella primavera scorsa aveva primeggiato nella 60 Mini Kart con il team Sdc Trichiana.

IL PRIMO ULTRALEGGERO

Nello spazio aereo limitrofo alla sua abitazione Schiocchet aveva spiegato le prime ali con i deltaplani, anche a motore, per passare poi ad un ultraleggero che teneva all'aeroporto Arturo dell'Oro a Belluno. Poi, il cambio con un elicottero che teneva a casa.

«Le nostre famiglie sono sempre state amiche - ricorda Giorgio Balzan, ex sindaco di Trichiana -. Li conosco benissimo. Sono tutti grandi lavoratori. Igor era un appassionato di volo, 4-5 anni fa aveva comprato quell'elicottero di cui andava matto. Mi spiace con tutto il cuore per quanto è accaduto. Sono vicino alla famiglia e credo che l'intera comunità sia toccata da questa tragedia».

Schiocchet, a differenza di Bogo, non era socio dell'Aeroclub di Belluno Arturo Dell'Oro, dove la notizia ieri è arrivata solo attraverso i media. I due elicotteri stazionavano altrove e alzandosi in aria non necessitavano di alcun piano di volo.

Schiocchet, figlio unico, lascia anche il padre Paolo.