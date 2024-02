Macchina agricola colpisce operaio al braccio in azienda: è grave

VERONA - Un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Rivoli Veronese, in un'azienda che produce fertilizzanti, nella mattinata di oggi 19 febbraio 2024. Secondo quanto si è appreso l'operaio ha subito gravi lesioni a un braccio mentre stava lavorando con una macchina agricola. È stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del Suem 118, i Carabinieri di Caprino Veronese e i Vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 12:24

