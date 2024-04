PORDENONE - Ormai non c'è più margine di sgarro per chi spera di farla franca. Nel mirino dei finanzieri di Pordenone anche la 58esima Fiera del Radioamatore, dove sono stati scoperti più di 80 prodotti "non sicuri", privi della marcatura "CE" e contestato 16 mancate erogazioni di scontrini.

La scoperta

Tavolette grafiche, batterie esterne come i powerbank da 12mila a 6800 mAh, caricabatterie wireless e videocamere wi-fi. Ben 81 i prodotti in vendita privi delle informazioni di sicurezza obbligatorie e scovati dalle Fiamme Gialle sul banco di uno dei venditori. Tutto il materiale è stato sequestrato. Al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa fino a 25.800 euro.

Niente scontrino

Sono poi state elevate, a carico di altri espositori, 16 sanzioni per la mancata certificazione dei corrispettivi. Il controllo economico del territorio assicurato dalla Guardia di Finanza – intensificato nei contesti di maggior aggregazione sociale e di incremento degli scambi commerciali – è finalizzato a tutelare i lavoratori, i consumatori e l’imprenditoria onesta, garantendo: ai primi, il rispetto delle regole alla base di ogni rapporto di impiego; ai secondi, la commercializzazione di prodotti conformi alle normative di settore ed, agli ultimi, l’esistenza di un mercato competitivo al cui interno operare in condizioni di leale concorrenza.