Chiara Ferragni, la stoccata a Fedez: «Il sesso migliore? Quello da sola», la risposta di tre anni fa

Ospite nella trasmissione "Belve" di Francesca Fagnani, Fedez ha parlato del Pandoro Gate. Ma soprattutto della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Difatti, mentre l’Antitrust ha avviato un’istruttoria anche sulle uova di Pasqua di Chiara Ferragni, il rapper ha scelto di rompere il silenzio sul caso che stava tenendo sospesa l'Italia intera. Per la prima volta si è aperto, ieri sera, in un’intervista a Belve a Francesca Fagnani. "Tutta questa vicenda – ammette Fedez – è stata gestita male". "Si poteva gestire tutto meglio. Io una cosa sò però che Chiara che tutti credono sia in cattiva fede, non lo è. Si è presa tutte le responsabilità quando poteva spiegare che l’unico responsabile è il suo manager".I fans hanno notato una frase che qualche anno fa disse Chiara Ferragni a riguardo delle recenti dichiarazioni di Fedez: "Mi innamorai di lei per il sesso".

Nelle dirette Twitch di tre anni fa, infatti, Fedez regalava sempre delle perle. Tra musica e sketch divertenti, all'epoca dei fatti il rapper milanese le chiese “Il sesso migliore?” e lei ha rispose: “Quello da sola”. Un botta e risposta che, alla luce dell'intervista di Fedez, fa anche sorridere. Staremo a vedere come si evolverà la faccenda!

