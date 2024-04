Campi Flegrei, la profezia catastrofica di Nostradamus mette i brividi: cosa dice

Le profezie di Nostradamus sono tra quelle profezie più catastrofiche e tra quelle particolarmente conosciute al giorno d'oggi. Pare essercene una sui Campi Flegrei che rimanderebbe a terremoti e maxi eruzioni in Italia.

Medico, astrologo e autore francese del XVI, è conosciuto soprattutto per un libro pubblicato nel 1555, d titolo Les Prophéties (Le Profezie). Il libro racconta tutta una serie di previsioni drammatiche a riguardo di molti eventi che potrebbero accadere ai nostri giorni. Ma le profezie di Nostradamus sono davvero degne di nota e attendibili come dovrebbero? C'è sempre da tenere conto del fatto che le sue profezie restano scritte in maniera molto enigmatica e che quindi si prestano a una libera interpretazione. Ognuna tra loro può riferirsi a uno dei tanti eventi già avvenuti o che avverranno. In ogni caso, non esistono prove che confermino con precisione le previsioni di Nostramus. A fronte dei terremoti che si stanno verificando in Italia, in molti hanno iniziato a pensare che si tratti dei Campi Flegrei. Una delle sue profezie preannuncia un imminente disastro in Italia, che potrebbe stravolgere le vite di più di mezzo milione di persone. "Il Sole venti del Toro in cui la terra tremerà forte, Il grande teatro pieno cadrà in rovina, l’aria, il cielo e la terra si oscureranno e traballeranno, quando l’infedele Dio e i santi chiamerà".

