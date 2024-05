Influencer multata per aver venduto online l'acqua della sua vasca da bagno

Belle Delphine, nota influencer, ha deciso di vendere l'acqua utilizzata per i suoi bagni, trasformandola in un prodotto commerciale. Nonostante l'insolita iniziativa abbia scatenato numerose critiche, le bottiglie si sono esaurite in breve tempo, rivelando un successo sorprendente. Tuttavia, questo gesto ha portato a una multa da parte di, che ha sanzionato l'influencer per la vendita di un articolo così atipico. Vende l'acqua della vasca usata per farsi il bagno ma Paypal la multa: ecco la storia di Belle Delphine