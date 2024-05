Copernicus: l'aprile del 2024 è il più caldo mai registrato

Con una temperatura media di 15.03 gradi

Roma, 8 mag. (askanews) - Aprile 2024 è stato il più caldo a livello globale mai registrato, con una temperatura media di 15.03 gradi, 0.67 al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 per il mese di aprile e di 0.14 gradi al di sopra del precedente massimo stabilito nell'aprile 2016.

I dati, registrati dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, indicano anche che si tratta dell'undicesimo mese di fila più caldo nella registrazione dei dati; la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (da maggio 2023) è la più alta con 0.73 gradi al di sopra della media per il periodo di riferimento tra il 1991 e il 2020 e di 1.61 gradi al di sopra della media preindustriale.

Per il servizio meteo dell'Ue, le temperature sono state maggiormente al di sopra della media anche nell'America settentrionale e Nord-orientale, in Groenlandia, nell'Asia Orientale, nel Medio Oriente Nordoccidentale, in alcune parti del Sud America e nella maggior parte dell'Africa.

E se il fenomeno El Nino nel Pacifico equatoriale Orientale ha continuato a indebolirsi verso condizioni neutre, le temperature dell'aria marina in generale sono rimaste a un livello insolitamente alto.