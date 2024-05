Harry e Meghan, quale sarà il loro futuro? La risposta (che non ti aspetti) dall'Intelligenza Artificiale

Sul principe Harry e su Meghan Markle si affollano da sempre numerose teorie, specie da quando hanno lasciato la royal family per trasferirsi in America, ma ce n'è una che in queste ore sta facendo piuttosto discutere, in quanto si tratta di una sorprendente previsione realizzata dall'Intelligenza Artificiale. Un chatbot ha infatti provato a prevedere cosa riserva il futuro ai Sussex, svelando alcuni dettagli sulla coppia che a molti appassionati sembrano estremamente accurati. Ma cosa avrà mai previsto? Cosa succederà nei prossimi mesi o anni ad una delle coppie più discusse del gossip internazionale? Prevedere il futuro non è certo un'impresa facile, ma possiamo affermare che l'AI ci ha provato... Non ci resta che andare a vedere che cosa ne è venuto fuori! Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB