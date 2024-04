Fenomeno "ragni" su Marte: le incredibili immagini dal Pianeta Rosso

La sonda Mars Express dell'ESA ha osservato delle formazioni scure simili a "ragni" sulla superficie marziana, in particolare nella regione polare meridionale. Queste formazioni si sviluppano in primavera quando il gas di anidride carbonica intrappolato sotto il ghiaccio si libera, portando materiale scuro in superficie e formando strutture che ricordano ragni e geyser. Il fenomeno, come riporta Phys in un approfondimento su Marte , è stato anche documentato dall'ExoMars Trace Gas Orbiter, che ha evidenziato la presenza di questi canali simili a ragnatele creati dal gas in fuga.