Chiara Ferragni "scaricata" anche da Pantene: l'azienda non rinnova il contratto all'influencer, ecco la nuova testimonial "sosia"

Mentre si gode la sua vacanza californiana, Chiara Ferragni deve affrontare la fine di un’importante collaborazione professionale: il noto marchio di prodotti per capelli Pantene ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto, scegliendo al suo posto una nuova testimonial.

La notizia era nell’aria già da qualche tempo, dopo il clamore suscitato dalla vicenda del pandoro Balocco e la successiva cancellazione di alcuni contenuti sponsorizzati da parte di Pantene, ma ora l’azienda ha ufficializzato il cambio di testimonial uscendo con le pubblicità che ritraggono la modella israeliana Havi Mond. Le immagini sono state pubblicate sui social da Selvaggia Lucarelli e subito hanno fatto il giro del web. Lo scrive il Fatto Quotidiano.

Chi è Havi Mond, la “sosia” di Chiara Ferragni



Havi Mond, 40 anni, vanta una lunga carriera nel mondo della moda, avendo lavorato per brand del calibro di Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e French Connection. La sua bellezza bionda e il suo stile raffinato l’hanno resa la scelta ideale per Pantene, che cercava una testimonial in grado di rappresentare l’ideale di donna moderna e sicura di sé. La scelta di Pantene ha scatenato diverse reazioni sui social: in molti hanno commentato la somiglianza tra Havi Mond e Chiara Ferragni, ironizzando sul fatto che il marchio abbia optato per una “sosia” più economica e “meno problematica”.

I brand in fuga

Pantene è solo l'ultima di una lunga lista di aziende che per anni hanno legato il loro nome a quello di Ferragni e ora si sono defilate. La prima è stata Safilo, che non ha nemmeno aspettato che la procura formalizzasse l'iscrizione nel registro degli indagati per interrompere l'accordo di collaborazione. La multa comminata dall'Antitrust è stata sufficiente per far leva sulla clausola di buona condotta presente nel contratto tra l''influencer e il colosso dell'eyewear. A ruota, Coca-Cola ha annunciato lo stop all'utilizzo delle immagini registrate a dicembre, prima che scoppiasse il caos mediatico, per un spot che sarebbe dovuto andare in onda in questi giorni a ridosso di Sanremo. A differenza di Safilo, Coca-Cola ha assunto un atteggiamento più morbido e non tranchant, riservandosi eventualmente di utilizzare quelle immagini in futuro.

Ma il caso dell'azienda svizzera di prodotti per la cosmesi Pantene è ancora diverso, perché senza prendere pubblicamente le distanze dall'influencer, almeno non ancora, ha invitato i negozi che utilizzavano la cartellonisti a con il volto di Ferragni a intervenire per la rimozione. A rivelarlo è stata Selvaggia Lucarelli, colei che ha fatto partire il caso mediatico con la denuncia pubblica un anno fa. La collaborazione tra Pantene e Ferragni durava ormai da diversi anni e difficilmente è credibile che sia giunta ora l'interruzione per scadenza naturale dei termini contrattuali.